Nosotti su Pulisic: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sono pazzo dell'americano per un motivo»

Calciomercato Milan, avete sentito che cosa ha detto Tonali sul suo futuro? Le sue recenti dichiarazioni...

Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

Romero a Calcionews24: «Milan, per lo scudetto vedremo col ritorno di Pulisic ma per me la favorita è una sola»

Serginho si racconta: «Vittoria della Champions momento più alto della mia carriera al Milan, devo ringraziare Cesare Maldini e Ancelotti. Quanti ricordi con Berlusconi». E svela un retroscena su Thiago Silva

Published

1 minuto ago

Nosotti, noto giornalista, ha elogiato Christian Pulisic, considerando l’americano come spalla ideale per Rafael Leao

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Radio Rossonera, ha espresso grande ammirazione per Christian Pulisic, definendolo un elemento «importantissimo per la fase offensiva» del Milan.

Secondo Nosotti, Pulisic non solo ha grandi margini di crescita, ma è soprattutto la «spalla ideale per liberare ulteriormente Leao», creando così un meccanismo d’attacco devastante.

Il giornalista ha spiegato la sua preferenza tattica, legandola all’assetto difensivo del Milan: «Sceglierei lui perché grossomodo se andiamo a vedere quello che sta succedendo dietro, c’è un pensiero consolidato di un blocco basso». Nosotti conclude: «Il Milan non è fatto per fare pressione alta e sporcare tutte le uscite. Sono innamorato di quel tipo di giocatore che è Pulisic».

