HANNO DETTO
Nosotti su Pulisic: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sono pazzo dell’americano per un motivo»
Nosotti, noto giornalista, ha elogiato Christian Pulisic, considerando l’americano come spalla ideale per Rafael Leao
Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Radio Rossonera, ha espresso grande ammirazione per Christian Pulisic, definendolo un elemento «importantissimo per la fase offensiva» del Milan.
Secondo Nosotti, Pulisic non solo ha grandi margini di crescita, ma è soprattutto la «spalla ideale per liberare ulteriormente Leao», creando così un meccanismo d’attacco devastante.
Il giornalista ha spiegato la sua preferenza tattica, legandola all’assetto difensivo del Milan: «Sceglierei lui perché grossomodo se andiamo a vedere quello che sta succedendo dietro, c’è un pensiero consolidato di un blocco basso». Nosotti conclude: «Il Milan non è fatto per fare pressione alta e sporcare tutte le uscite. Sono innamorato di quel tipo di giocatore che è Pulisic».