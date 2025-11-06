Nosotti esalta Allegri: «È cresciuto perchè ha studiato. Ha una capacità unica, vi spiego quale»

Connect with us

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Nosotti

Nosotti, noto giornalista, ha esaltato il lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero: le sue dichiarazioni

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo parere su Massimiliano Allegri a Radio Rossonera, evidenziando la crescita e il pragmatismo del tecnico.

Nosotti ha sottolineato che Allegri «è cresciuto perché a dispetto di quello che molti possono dire si confronta, ha studiato». Il suo successo deriva dalla capacità di delegare e gestire lo staff.

Il giornalista lo definisce un «uomo geniale e pragmatico che ho sempre visto», specialmente quando c’è da fare l’allenatore sul campo. Allegri, spiega Nosotti, «sa allenare anche dietro le quinte, sa parlare, sa creare empatia e sa cosa ci vuole anche nei momenti difficili».

In conclusione, l’elogio è totale: «Max sa cosa è meglio per l’azienda, poi ovviamente c’è il campo e soprattutto i giocatori che sono al centro della sua idea di calcio».

