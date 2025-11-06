Nosotti esalta Allegri: «È cresciuto perchè ha studiato. Ha una capacità unica, vi spiego quale»

Nosotti, noto giornalista, ha esaltato il lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero: le sue dichiarazioni

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo parere su Massimiliano Allegri a Radio Rossonera, evidenziando la crescita e il pragmatismo del tecnico.

Nosotti ha sottolineato che Allegri «è cresciuto perché a dispetto di quello che molti possono dire si confronta, ha studiato». Il suo successo deriva dalla capacità di delegare e gestire lo staff.

Il giornalista lo definisce un «uomo geniale e pragmatico che ho sempre visto», specialmente quando c’è da fare l’allenatore sul campo. Allegri, spiega Nosotti, «sa allenare anche dietro le quinte, sa parlare, sa creare empatia e sa cosa ci vuole anche nei momenti difficili».

In conclusione, l’elogio è totale: «Max sa cosa è meglio per l’azienda, poi ovviamente c’è il campo e soprattutto i giocatori che sono al centro della sua idea di calcio».