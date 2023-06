Norvegia Francia U21 0-1: solo panchina per Kalulu. I transalpini si consolidano alla vetta del Girone D

La Francia ha battuto la Norvegia nella seconda giornata degli Europei U21 con il punteggio di 1 a 0.

Partita in cui il rossonero Pierre Kalulu non è sceso in campo e che ha consolidato i transalpini al primo posto Girone D.