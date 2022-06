Nocerino: «Renato Sanches molto meglio di Kessie, è un talento incredibile». Le parole dell’ex centrocampista del Milan

Antonio Nocerino si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul probabile approdo di Renato Sanches al Milan.

RENATO SANCHES – «Nessun dubbio, è un grandissimo giocatore. E vi dirò di più, per me è ancora relativamente inespresso. Parliamo di un talento incredibile, con grande esperienza internazionale nonostante sia ancora giovane: il Milan adesso ha bisogno di profili del genere per alzare il livello in Europa».

RUOLO – «Pioli ha vinto lo scudetto anche grazie alla grande elasticità tattica dei suoi centrocampisti, e Renato Sanches da questo punto di vista è perfetto perché può giocare ovunque. Può tranquillamente muoversi da “falso 10” come hanno fatto Kessie e Krunic ma con più qualità, può giocare in mezzo con Tonali. Penso possa integrarsi benissimo anche con Bennacer».

SOSTITUTO – «Sanches è molto più forte di Kessie, è un calciatore di livello altissimo, uno da notti di Champions. Kessie si è formato nel Milan, è diventato grande dentro il Milan, Sanches arriva già strutturato tra club e nazionale. E non avrà problemi a inserirsi: oggi quello rossonero è gruppo solido e vincente».