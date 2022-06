Noa Lang si è promesso al Milan: si può chiudere per 20-22 milioni. Più difficile arrivare a De Ketelaere

La Gazzetta dello Sport esplora altre piste oltre a quella Nicolò Zaniolo, ritenuta prioritaria per la trequarti rossoneri

Piste come quelle che portano a Charles De Ketelaere e Noa Lang, talenti venten-ni del Bruges: sul primo potrebbe fare muro il club belga, intenzionato a tenersi il suo gioiello per un’altra stagione, mentre Lang si è praticamente promesso al Milan. L’operazione si può chiudere per 20-22 milioni, cifra in linea con gli investimenti del Diavolo targato Elliott.