Noa Lang Milan, è il preferito dai tifosi. Ma il club ha un grande dubbio sull’esuberante olandese del Bruges

L’esuberanza anche mediatica di Noa Lang piace ai tifosi del Milan, affascinati dal profilo dell’esterno olandese andato in gol due giorni fa con la sua Nazionale.

Il club rossonero sta facendo delle valutazioni tecniche sul giocatore del Bruges. Secondo il Corriere dello Sport per quanto Lang sia desideroso di indossare la maglia del Milan, la fascia dove si trova meglio in campo è la sinistra. In quel ruolo il Diavolo ha già Leao e Rebic. Lang può adattarsi ad essere altrettanto efficace sulla corsia opposta? In caso di risposta positiva, allora la pista continuerà a rimanere calda, visto che colloqui con il suo entourage ce ne sono già stati e c’è anche un prezzo fissato dal Bruges, ovvero 22 milioni.