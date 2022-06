Noa Lang: «Sto facendo impazzire Van Gaal, al Brugge faccio ciò che voglio». Le dichiarazioni dell’attaccante che piace al Milan

Dopo il primo gol realizzato con la maglia dell’Olanda, l’obiettivo di mercato del Milan Noa Lang ha parlato a NOS.

Le sue dichiarazioni: «Ho dovuto aspettare cinque partite per questo primo gol, ma farlo qui nella mia città rende tutto più bello e come doveva essere. Oggi sono stato un pesce nell’acqua, mi sono sentito libero. Van Gaal si aspetta molto da me, vuole vada in profondità. Lo sto facendo impazzire, nel mio club posso fare quello che voglio ma qui devo fare il mio lavoro. Al Brugge mi lasciano fare ciò che voglio, penso che il CT sia contento per me dopo questa bella giornata».