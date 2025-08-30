Nkunku a Milan Tv: «Progetto Milan che mi rende molto felice. E vi svelo questo retroscena su Maignan»

Nkunku, nuovo acquisto del Milan, ha espresso ai canali ufficiali del club rossonero tutta la sua gioia per l’approdo a Milanello

La notizia che tutti i tifosi del calciomercato Milan stavano aspettando è finalmente arrivata: Christopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’annuncio è stato dato nella giornata odierna, confermando una trattativa che ha tenuto banco per poche ore. Il talentuoso attaccante francese, ex Chelsea, arriva a titolo definitivo per rinforzare un reparto offensivo che, con lui, diventa uno dei più temibili d’Italia. La scelta del numero di maglia è ricaduta sul 18, un numero che ha visto indossare grandi campioni nella storia del Milan, e che ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il nome di Nkunku.

Un Colpo da Novanta per il Milan

L’operazione Nkunku è un vero e proprio colpo da novanta, il fiore all’occhiello della campagna acquisti rossonera guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. Dopo aver insediato sulla panchina milanista il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, la dirigenza ha voluto dare un segnale forte al campionato, dimostrando l’ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano. Nkunku, con la sua versatilità e qualità, è il profilo ideale per l’attacco di Allegri. Può agire da prima punta, ma anche da seconda punta o trequartista, offrendo al tecnico livornese numerose soluzioni tattiche.

La trattativa con il Chelsea è stata lunga e complessa, ma la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano ha fatto la differenza. Il Milan ha dovuto sborsare una cifra considerevole per strapparlo ai Blues, ma il suo valore di mercato e il potenziale che ha dimostrato negli anni scorsi giustificano ampiamente l’investimento. Nkunku, infatti, è un giocatore che garantisce gol e assist, ma anche un’enorme capacità di creare superiorità numerica e di essere decisivo in ogni zona del campo. Queste le sue parole a Milan Tv:

PAROLE – «Felice di questa nuova avventura ed entusiasta di vestire la maglia rossonera, mi sono fatto coinvolgere da questo progetto, darò tutto per questi colori. Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo al Milan. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo, è un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui».