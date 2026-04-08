Calciomercato
Nkunku e il rebus futuro: tra voglia di riscatto e logiche di mercato. La situazione
Nkunku rimarrà al Milan nella prossima stagione? Tra la voglia di riscatto dell’attaccante francese alle possibili offerte
Il futuro di Christopher Nkunku al Milan rimane uno dei temi più caldi in vista dell’estate 2026. Intervenuto ai microfoni di MilanVibesIT, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha analizzato la situazione dell’attaccante francese, reduce da una stagione di alti e bassi sotto la gestione di Massimiliano Allegri.
Secondo Bianchin, la permanenza dell’ex Chelsea è attualmente più probabile di una cessione: «Io penso più no che sì», ha dichiarato, sottolineando come la volontà del giocatore possa essere quella di riprovarci seriamente in maglia rossonera dopo un anno di ambientamento.
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Nkunku e la valutazione di mercato: il bivio dei 25 milioni
Oltre alla volontà del calciatore, a pesare sul destino di Nkunku sono anche le valutazioni economiche. Difficilmente al club di Via Aldo Rossi arriveranno offerte da 40 milioni di euro, cifra che renderebbe l’addio quasi scontato. Il Milan si trova quindi davanti a un bivio strategico: accettare una proposta più bassa, intorno ai 20-25 milioni, oppure confermare il talento francese sperando in una definitiva esplosione nella prossima stagione.
Molto dipenderà dalle opportunità che il mercato offrirà alla dirigenza — con i nomi di Krstović e Lewandowski sempre sullo sfondo — e dalla necessità di Allegri di avere un reparto offensivo completo per la Champions League 2026/2027.