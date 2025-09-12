Connect with us

Nkunku Milan, il francese scalpita per scendere subito in campo: dagli ultimi test a Milanello è emerso che… Le ultimissime sui rossoneri

A seguito dei recenti test fisici, lo staff di Massimiliano Allegri ha ideato un programma di allenamento su misura per Christopher Nkunku, mirato a riportarlo alla migliore condizione. Il piano non prevede sedute aggiuntive rispetto ai compagni che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, ma si concentra su carichi di lavoro personalizzati, sia in campo che in palestra.

L’obiettivo è chiaro: “mettere benzina nei muscoli” di Nkunku senza appesantirli, per renderlo disponibile il prima possibile per la squadra e l’allenatore. Il centrocampista francese, noto per la sua etica del lavoro, sta affrontando il percorso con grande dedizione, scalpita per tornare in campo e ritagliarsi il suo spazio. È pienamente consapevole dell’importanza di questa opportunità, specialmente a meno di un anno dai prossimi Mondiali, dove la sua presenza è tutt’altro che scontata.

Per questo motivo, Nkunku sta facendo il possibile per riconquistare un posto nella Nazionale francese e, ancor prima, per ritrovare la continuità e la fiducia necessarie. L’impegno del giocatore è tale che, come ha titolato La Gazzetta dello Sport, si starebbe sottoponendo a “lavori forzati per essere da Milan.

La dirigenza del Milan, con Tare in veste di direttore sportivo, ha puntato molto su Nkunku e si aspetta un ritorno all’altezza dell’investimento. La sua versatilità e il suo talento sono visti come elementi chiave per arricchire il reparto offensivo e fornire ad Allegri nuove soluzioni tattiche. La sua crescita e il suo pieno recupero fisico sono quindi di fondamentale importanza per le ambizioni del club.

