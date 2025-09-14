Nkunku Milan, strategia definita a Milanello: Allegri ha le idee chiare, dialogo serrato col francese. Cosa succede

Nkunku Milan, strategia ben definita a Milanello: lavoro specifico sull’ex Chelsea senza però appesantire i muscoli

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, ha puntato con decisione su Nkunku, il talentuoso attaccante arrivato per dare una svolta all’attacco rossonero. Un acquisto che ha fatto sognare i tifosi, ma che porta con sé interrogativi legati soprattutto alle sue condizioni fisiche. A far luce su questa situazione è stato il noto giornalista Andrea Ramazzotti in un’analisi approfondita su La Gazzetta dello Sport, offrendo uno sguardo prezioso sul lavoro che sta svolgendo lo staff tecnico per riportare il giocatore al massimo della forma. Le sue considerazioni, rielaborate, offrono un quadro chiaro e dettagliato.

Il piano su misura per Nkunku: un investimento sulla rapidità

Secondo le indiscrezioni raccolte da Ramazzotti, il Milan e lo staff tecnico non hanno perso tempo. Dopo aver valutato attentamente la condizione fisica di Nkunku attraverso test specifici svolti la scorsa settimana, è stato messo a punto un piano di lavoro personalizzato. La decisione di non sottoporre il giocatore a sedute supplementari rispetto agli altri non convocati dalle nazionali denota una precisa strategia: evitare sovraccarichi inutili e concentrarsi su un lavoro mirato. L’obiettivo primario non è “appesantire” i muscoli, ma piuttosto mettere benzina nel corpo del giocatore mantenendone intatta la rapidità, una delle sue caratteristiche migliori. Il piano si articola tra lavoro sul campo e sessioni in palestra, dove ogni esercizio è calibrato per costruire una base fisica solida senza compromettere la sua agilità e la sua esplosività. Questa scelta dimostra la grande attenzione che il club, con Tare in cabina di regia, sta ponendo sull’integrità fisica del suo nuovo centravanti.

L’esordio imminente: un piccolo assaggio del futuro

L’articolo di Ramazzotti non si limita a descrivere il lavoro in corso, ma offre anche una previsione sul possibile esordio del giocatore. Pur non essendo ancora al top della condizione, l’attaccante potrebbe già fare il suo debutto con la maglia rossonera. La speranza è che possa scendere in campo per uno spezzone di partita già contro il Bologna, un segnale forte e rassicurante per i tifosi che aspettano con ansia di vederlo all’opera. Questo esordio non sarà solo un battesimo di fuoco, ma anche un modo per testare sul campo i progressi del lavoro svolto. La cautela di Allegri nell’utilizzare il giocatore, dandogli solo uno spezzone nella ripresa, evidenzia la volontà di non correre rischi e di reinserirlo gradualmente in un contesto agonistico.

La scommessa di Tare: il ruolo cruciale di Nkunku per il Milan

L’acquisto di Nkunku è una delle grandi scommesse di Igli Tare come direttore sportivo. L’obiettivo è chiaro: dare ad Allegri un attaccante completo, capace di fare da punto di riferimento e di sbloccare le partite. Le qualità tecniche del giocatore, unite alla sua versatilità, lo rendono un elemento cruciale per gli schemi tattici del nuovo allenatore. Il Milan ha bisogno di un attaccante capace di segnare ma anche di creare spazi e assistere i compagni, e Nkunku sembra avere tutte le carte in regola per ricoprire questo ruolo. Il lavoro personalizzato e la gestione attenta delle sue condizioni fisiche sono la prova che la società crede fortemente in lui e che farà di tutto per farlo diventare il nuovo volto dell’attacco rossonero. Se il piano di recupero darà i frutti sperati, i tifosi potranno godersi un Nkunku al massimo delle sue potenzialità, pronto a diventare il protagonista della stagione del Milan.