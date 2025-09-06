Nkunku Milan, il nuovo acquisto fa gasare i tifosi: le sue parole in conferenza stampa non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie

Il Milan ha operato in modo significativo sul mercato estivo, realizzando investimenti importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare. Tra le spese più rilevanti spicca l’acquisto di Christopher Nkunku, per il quale il club ha sborsato 37 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza del Chelsea.

L’attaccante francese è stato presentato ufficialmente alla stampa, e le sue prime dichiarazioni hanno subito messo in luce la sua grande volontà di vestire la maglia rossonera. “Quando ho sentito parlare del Milan ho avuto un brivido e non ci ho pensato un attimo”, ha confessato Nkunku, le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Il giocatore ha poi aggiunto che l’idea di indossare la maglia di un club così prestigioso era un sogno fin da bambino, legato a figure iconiche del passato. “Vedevo Kakà e Ronaldinho con questa maglia”, ha detto, sottolineando quanto quei campioni abbiano influenzato la sua percezione del Milan. Un ruolo decisivo nella sua scelta lo ha avuto anche l’ex difensore rossonero Thiago Silva, che gli ha confermato l’importanza del club. “Thiago Silva mi ha fatto capire che è il miglior club d’Italia”, ha concluso Nkunku, ribadendo la sua convinzione di aver fatto la scelta giusta per la sua carriera.

Il suo arrivo segna un passo importante per l’attacco del Milan, che potrà contare su un giocatore versatile e di grande talento.