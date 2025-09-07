Nkunku Milan, il retroscena con Thiago Silva: «Prima di firmare con il Milan ho parlato con lui e…». Le ultimissime notizie

Nkunku e la storia del Milan: l’ispirazione dei campioni

Nkunku, uno dei volti nuovi del Milan in questa stagione, ha avuto modo di raccontarsi ai microfoni di DAZN. Il suo arrivo a Milano, come un po’ tutti i nuovi acquisti di questo calciomercato, ha creato grandi aspettative. L’attaccante francese ha parlato dei suoi primi giorni in rossonero e dei ricordi legati al club, citando alcuni dei più grandi campioni che hanno fatto la storia recente del Milan.

“Parlando di giocatori dico Kaká, Ronaldinho, anche Ibrahimovic. Ho giocato con lui nel PSG, così come ho giocato al PSG e al Chelsea con Thiago Silva. Ho parlato con Thiago ed era contento che venissi al Milan”, ha dichiarato Nkunku durante l’intervista.

Queste parole rivelano non solo il profondo rispetto di Nkunku per le icone del calcio, ma anche il forte legame che unisce l’attaccante al club di via Aldo Rossi. Conosce bene i campioni che hanno indossato la maglia rossonera, e ha avuto l’opportunità di condividere lo spogliatoio con leggende come Ibrahimović e Thiago Silva. Il loro parere positivo sul Milan ha sicuramente giocato un ruolo nella scelta di Nkunku di unirsi ai rossoneri, confermando la serietà del progetto messo in atto dal DS Tare e dall’allenatore Allegri. L’entusiasmo di Nkunku è un segnale molto positivo per il club e per i suoi tifosi, che possono contare su un giocatore non solo tecnicamente forte, ma anche motivato a fare la storia del Milan e a riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale.