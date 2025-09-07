Nkunku Milan, il nuovo acquisto confessa: «Non sono nella mia forma migliore ma posso promettere che…». Le ultimissime notizie

Nkunku, uno degli acquisti più importanti del calciomercato Milan, ha rilasciato una sincera intervista a DAZN, in cui ha parlato apertamente delle sue condizioni fisiche e delle sue aspettative per la stagione. Il talentuoso attaccante francese, arrivato a Milano con grandi aspettative, non si è nascosto dietro facili ottimismi, ammettendo che c’è ancora del lavoro da fare per raggiungere la sua forma migliore.

Parlando del suo stato di forma, Nkunku ha dichiarato: “Al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare”.

Questa onestà è un segnale positivo e dimostra la serietà del giocatore. Avere consapevolezza dei propri limiti attuali è il primo passo per superarli. La dichiarazione sottolinea il suo impegno a lavorare sodo per mettersi a disposizione di Allegri e del suo staff nel minor tempo possibile. Il Milan, grazie al lavoro del DS Tare, ha investito molto su di lui, credendo nel suo potenziale e nella sua capacità di fare la differenza in Serie A.

La cautela di Nkunku è comprensibile. Dopo un’estate intensa e con il cambio di squadra, è normale che un giocatore abbia bisogno di tempo per adattarsi a un nuovo sistema di gioco e per raggiungere il picco della forma fisica. Il fatto che lo abbia ammesso apertamente è un segnale di maturità e professionalità. I tifosi del Milan lo apprezzano e sanno che, una volta al 100%, Nkunku può diventare uno degli elementi chiave della squadra. Il suo lavoro quotidiano a Milanello, sotto la supervisione dello staff tecnico, sarà fondamentale per vederlo presto protagonista in campo, dimostrando il suo valore e ripagando la fiducia del club.