Nkunku Milan, il francese fissa l’obiettivo con la squadra: «Voglio farmi trovare pronto, punto a fare questo con i miei compagni»

Nkunku: “Pronto per il Milan. Voglio scoprire la squadra passo dopo passo”

Nkunku, uno degli acquisti più importanti del recente calciomercato Milan, ha concesso un’intervista a DAZN dove ha parlato del suo approccio alla nuova avventura rossonera. Il talentuoso attaccante francese ha mostrato una grande maturità e un forte senso di appartenenza, concentrandosi sul lavoro e sulla conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra.

“Voglio scoprirlo passo dopo passo. Ora la maggior parte dei miei compagni sono in nazionale, ci stiamo allenando e quando torneranno inizierò a conoscerli ed allenarmi con loro”, ha dichiarato Nkunku. “Abbiamo una partita tra due settimane e penso che ogni partita sia importante. Ma ora la cosa più importante è essere pronti ed essere in forma e farmi trovare pronto”.

Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e umile, tipico di chi è abituato a lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi. L’attuale pausa per le Nazionali rappresenta per lui un’opportunità per integrarsi gradualmente, lavorando a Milanello per trovare la condizione fisica ottimale e familiarizzare con l’ambiente. Una volta che il gruppo si riunirà, sotto la guida di Allegri e del DS Tare, il processo di integrazione entrerà nel vivo. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto per il debutto ufficiale in campionato, un momento cruciale che determinerà il suo impatto iniziale sulla squadra.

Il Milan ha puntato su Nkunku per la sua versatilità e la sua capacità di giocare in più ruoli, ma anche per la sua mentalità vincente. La sua attesa e la sua cautela nel giudicare la squadra prima di averla conosciuta appieno dimostrano un grande rispetto per i suoi compagni. L’attesa è alta, sia per lui che per i tifosi rossoneri, ansiosi di vederlo in campo e di scoprire come la sua qualità si integrerà nel progetto tecnico del club. Il suo percorso al Milan è appena iniziato, ma le premesse sono decisamente promettenti.