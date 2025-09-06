Nkunku Milan, il nuovo acquisto non ha dubbi: «In che posizione giocherò? Credo che…». Ultimissime notizie sui rossoneri

Nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, Christopher Nkunku ha risposto alle domande dei giornalisti, mostrando grande umiltà e spirito di squadra. Quando gli è stato chiesto un parere sui suoi compagni di reparto e su possibili partnership offensive, il francese ha preferito mettere in risalto il bene collettivo piuttosto che le singole individualità.

“Penso che abbiamo un’ottima rosa con tanti attaccanti forti”, ha affermato Nkunku, ribadendo che la forza del gruppo è la vera risorsa del Milan. Le sue parole sono state un chiaro segnale di intenti: la collaborazione e la condivisione degli obiettivi sono al primo posto. Il suo pensiero non si è concentrato su chi sia il migliore, ma su come ciascuno possa contribuire. “Tutti devono mettere le proprie qualità a disposizione della squadra”, ha aggiunto, evidenziando una mentalità orientata al lavoro e al sacrificio.

Riguardo al suo ruolo e alla sua adattabilità tattica, Nkunku ha dimostrato di essere a completa disposizione di Massimiliano Allegri. “Io mi posso adattare a quello che chiede il mister e fare poi quello che mi chiede”, ha detto, rimarcando la sua versatilità e la sua disponibilità a ricoprire diverse posizioni a seconda delle necessità del tecnico.

Questa dichiarazione lascia intendere che Nkunku è pronto a giocare sia come prima punta che in un ruolo più arretrato, a supporto degli altri attaccanti. L’atteggiamento mostrato dall’ex Chelsea ha fatto un’ottima impressione, sottolineando come il suo arrivo porti non solo talento, ma anche una mentalità vincente, perfettamente in linea con le richieste dello staff tecnico.