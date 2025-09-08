Nkunku Milan, il francese ha spiegato il perché esulta con il palloncino: le sue parole hanno fatto impazzire i tifosi. Le ultimissime

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha piazzato un colpo da novanta acquistando Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus. Un’operazione che lo rende non solo l’acquisto più costoso dell’era americana, ma anche uno dei più onerosi nella storia del club rossonero.

Il fantasista francese si è presentato ai microfoni di DAZN, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Milan e raccontando alcuni aneddoti personali, tra cui la sua celebre esultanza con i palloncini.

L’esultanza speciale per il figlio

Alla domanda sulla sua esultanza unica, Nkunku ha rivelato un tenero retroscena familiare. “L’ho fatta per mio figlio,” ha confessato. Il gesto nasce da un momento passato con il figlio, ancora troppo piccolo per giocare con un pallone normale. “Giocavamo con un palloncino e ho pensato che se avessi segnato avrei fatto questa esultanza per lui”. E così è stato.

Quando gli è stato chiesto se ripeterà l’esultanza anche con la maglia del Milan, Nkunku ha risposto con un sorriso: “Speriamo, prima devo segnare”. Le sue parole dimostrano la sua umiltà e la voglia di lasciare un segno sul campo prima di celebrare.

L’arrivo di Nkunku è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un giocatore di grande talento e versatilità. Con la sua tecnica, velocità e capacità di finalizzazione, il francese si candida a diventare un punto di riferimento per l’attacco rossonero, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo e, chissà, magari assistere alla sua esultanza speciale anche a San Siro.