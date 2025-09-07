Nkunku Milan, il francese spiega la sua scelta: «Ho parlato con alcuni giocatori francesi e mi hanno detto che…». Le ultimissime

Nkunku, uno degli acquisti più chiacchierati dell’ultimo calciomercato Milan, ha rilasciato una profonda intervista a DAZN. Il talentuoso attaccante francese ha parlato non solo del suo arrivo in rossonero ma anche del ruolo che i suoi connazionali, già presenti in squadra, hanno avuto nella sua decisione. La “French Connection” del Milan è ormai una realtà consolidata, e Nkunku ha voluto subito chiarire la sua posizione a riguardo, sottolineando che l’unità del gruppo viene prima di tutto.

Alla domanda sui calciatori francesi in squadra, Nkunku ha risposto con grande maturità: «Sì, parlavamo anche prima che venissi qua. Ok che ci sono molti giocatori francesi ma la cosa importante è la squadra, non solo i calciatori francesi. Devo adattarmi a tutti loro e questo è più facile quando un giocatore francese è in squadra. Ma come ho detto, la cosa più importante è essere connesso con tutti i miei compagni di squadra».

Queste parole dimostrano la professionalità e l’integrazione di Nkunku fin dai primi momenti. Pur riconoscendo l’aiuto che i connazionali possono offrire, il suo focus è chiaramente sull’adattamento totale al gruppo e al sistema di gioco di Allegri. L’unità del gruppo è un pilastro fondamentale nel progetto del Milan di Tare e la dirigenza si aspetta che ogni nuovo arrivato si integri al meglio. L’obiettivo non è creare dei “clan” all’interno dello spogliatoio, ma un collettivo coeso e forte.