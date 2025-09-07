Nkunku ammette: «Voglio fare bene con il Milan anche per conquistare questa cosa che mi manca da tanto». Le ultimissime notizie

In una recente intervista a DAZN, il neo-attaccante rossonero Nkunku ha parlato apertamente dei suoi obiettivi al Milan e del ruolo che il club milanese può giocare nella sua carriera, specialmente in ottica Nazionale. Il talento francese, uno degli acquisti di punta di questo calciomercato, ha dimostrato fin da subito di avere le idee chiare sul suo futuro.

Alla domanda se l’arrivo al Milan possa essere un fattore decisivo per la sua convocazione in Nazionale, Nkunku non ha esitato: “Sì, di sicuro. Penso che per essere in nazionale è importante fare bene con il club e fare buone prestazioni di settimana in settimana. Anche questo è l’obiettivo. Ma prima di tutto devo fare bene con la mia nuova squadra, con i miei compagni ed il nuovo ambiente“.

Le sue parole mostrano una grande maturità e un approccio professionale. Nkunku sa che la maglia della Nazionale si guadagna sul campo, partita dopo partita, e che il palcoscenico di un club come il Milan è il migliore per mettersi in mostra. Il suo arrivo a Milano è stato fortemente voluto dalla dirigenza, con il DS Tare e l’allenatore Allegri che lo hanno individuato come un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. La fiducia riposta in lui dal club è un segnale importante, e ora spetta a lui ripagarla con prestazioni all’altezza.

Il suo adattamento al nuovo ambiente e la sintonia con i compagni saranno cruciali per il suo successo. Le parole di Nkunku riflettono la consapevolezza che il percorso per la Nazionale passa per un rendimento costante e di alto livello con il club. La sua determinazione e la sua umiltà sono un ottimo segnale per i tifosi rossoneri, che si aspettano molto da lui e sono fiduciosi che potrà diventare un protagonista assoluto in questo campionato.