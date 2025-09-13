Nkunku Milan, in che ruolo giocherà il nuovo acquisto? Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza in conferenza stampa. Le ultimissime

In vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Bologna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Un argomento centrale, oltre alla condizione fisica della squadra, è stato il ruolo e l’importanza di Christopher Nkunku, uno dei nuovi volti del reparto offensivo rossonero. Allegri, con la sua consueta pragmatica, ha spiegato come un giocatore del calibro del francese sia una risorsa fondamentale per la squadra.

“Quelli bravi è facile averli,” ha esordito Allegri, un’affermazione che sottolinea la semplicità con cui un allenatore può integrare un giocatore di alta qualità. Il tecnico ha poi aggiunto che Nkunku “sa fare tutte le cose basiche e anche molto bene”, evidenziando la sua completezza tecnica e la sua versatilità in campo. Questa capacità di eccellere nelle fondamentali del gioco lo rende un elemento prezioso per qualsiasi modulo tattico.

Nonostante il potenziale, Nkunku deve ancora raggiungere la “condizione ottimale” per esprimere al meglio le sue doti. Questo è un fattore che Allegri sta gestendo con attenzione, consapevole che il pieno recupero fisico del giocatore è essenziale per il suo rendimento. Le parole del tecnico rivelano una strategia chiara: non c’è fretta nel lanciare un giocatore che non è al 100%, ma si lavora per farlo rendere al meglio quando sarà pronto.

Allegri ha poi accennato al possibile posizionamento in campo di Nkunku, ammettendo di non sapere ancora se potrà giocare in coppia con Rafael Leão o in altre configurazioni tattiche. Questa dichiarazione non è un segnale di incertezza, ma piuttosto una conferma della flessibilità e della polivalenza di Nkunku, che si adatta a diversi schemi. La sua presenza in rosa, secondo Allegri, è un vantaggio decisivo: “I giocatori bravi è sempre importante averli all’interno della squadra e ti aiutano a vincere le partite”. Un concetto semplice ma efficace, che riassume la filosofia dell’allenatore e l’ambizione del Milan, che con l’aiuto di Tare sta costruendo una rosa profonda e ricca di talento.