Nkunku Milan, numeri da capogiro in Bundesliga! Allegri potrà sfruttare così il francese

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

NKUNKU

Nkunku nuovo jolly offensivo per mister Massimiliano Allegri. I numeri del giocatore in Bundesliga sono davvero importanti

Il Milan è alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare il proprio reparto offensivo, e uno dei nomi che sta circolando con maggiore insistenza è quello di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, classe 1997, ha mostrato un talento straordinario durante la sua esperienza al Lipsia, soprattutto nella stagione 2021/2022, dove ha messo a segno cifre impressionanti: 20 gol e 13 assist in Bundesliga. Questi numeri lo rendono un profilo unico nel suo genere, tanto da aver stabilito un record statistico che ne certifica la sua efficacia e la sua versatilità.

Secondo i dati raccolti da Opta, Nkunku è l’unico giocatore ad aver raggiunto almeno 20 gol e 10 assist in un singolo campionato tedesco nelle ultime quindici stagioni, ovvero dal 2010/2011. Un dato che non fa che accrescere l’interesse del club meneghino, che vede nel talento transalpino il rinforzo ideale per il proprio attacco.

Versatilità e qualità: Nkunku il profilo perfetto per i rossoneri

La straordinaria capacità di Nkunku di segnare e, allo stesso tempo, di servire i compagni con passaggi decisivi, lo rende un vero e proprio “jolly” offensivo. Può ricoprire diversi ruoli, dalla seconda punta all’esterno offensivo, adattandosi a diverse esigenze tattiche. Questa sua polivalenza lo rende un’opzione estremamente interessante per l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, tecnico noto per la sua propensione a valorizzare giocatori con spiccate doti tecniche e tattiche. Allegri potrebbe sfruttare le qualità di Nkunku per aggiungere imprevedibilità e fantasia alla manovra offensiva del Diavolo.

La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, quindi, sta valutando attentamente la fattibilità di un’operazione che porterebbe a Milano uno dei talenti più brillanti del panorama europeo. L’acquisizione di Nkunku non solo eleverebbe il tasso tecnico della rosa, ma manderebbe anche un segnale forte sulle ambizioni del Milan. I tifosi sognano un grande colpo di mercato e l’arrivo dell’attaccante francese potrebbe essere proprio l’occasione giusta per infiammare la passione e aumentare le speranze di successo per la prossima stagione.

