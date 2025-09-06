Nkunku Milan, il nuovo acquisto non ha dubbi: «Sarò contento se raggiungerò questo numero di gol!». Le ultimissime sui rossoneri

Nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, il nuovo attaccante Christopher Nkunku ha risposto alle domande dei giornalisti, tra cui quella riguardante i suoi obiettivi in termini di gol per la stagione. La sua risposta, improntata alla cautela e alla concretezza, ha subito messo in luce la sua mentalità.

“Non so quanti ne farò”, ha dichiarato il francese, evitando di sbilanciarsi con promesse o numeri roboanti. Le sue parole riflettono una profonda consapevolezza che i risultati si costruiscono sul campo, giorno dopo giorno. Pur non volendo fissare una cifra esatta, ha fornito una sorta di obiettivo minimo che considera indicativo di una buona stagione. “Se ne farò di più di 15 vuol dire che avrò fatto bene. Vedremo a fine campionato”, ha aggiunto, spostando l’attenzione sul lavoro e sul risultato finale piuttosto che su singoli traguardi.

Questa mentalità è in linea con le aspettative del club, che ha investito in lui per la sua versatilità e il suo contributo alla manovra offensiva, non solo per la sua capacità di finalizzare. Le dichiarazioni di Nkunku lasciano intendere che il suo focus principale non è solo il gol, ma l’impatto complessivo sulla squadra e il raggiungimento degli obiettivi di gruppo. Il suo approccio misurato e realistico alla sua prima stagione in Serie A suggerisce un forte senso di professionalità e la volontà di adattarsi al nuovo campionato senza fretta, puntando a una crescita graduale ma costante.