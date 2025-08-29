Nkunku Milan, Teotino entusiasta del nuovo colpo rossonero: sull’ex Chelsea l’ha detto veramente!

Nkunku Milan, Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha analizzato con entusiasmo l’arrivo dell’ex Chelsea in rossonero

Il calciomercato Milan piazza il suo ottavo colpo di mercato estivo, un rinforzo che fa sognare i tifosi rossoneri: Christopher Nkunku è atterrato a Milano Linate nella serata di giovedì, sbarcando nel capoluogo lombardo mentre si svolgeva la nota trasmissione sportiva “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24. Un arrivo che ha subito scatenato il dibattito tra gli esperti del settore, e tra le voci più autorevoli si è levata quella di Gianfranco Teotino.

Il noto giornalista e opinionista sportivo ha espresso un giudizio complessivamente positivo sull’acquisto del francese, sebbene con qualche riflessione tattica interessante. Teotino ha infatti sottolineato come la preferenza del Milan sia ricaduta su un giocatore con caratteristiche precise: “Penso che Nkunku sia ancora più attaccante esterno: è di piede destro come Pulisic e Leao, pensavo che cercando un esterno puntassero più a un mancino”. Questa osservazione suggerisce una precisa strategia da parte del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, che sembra voler puntare su una fascia offensiva in cui la qualità e la tecnica individuale prevalgono sulla pura diversità di piede.

Nkunku, un colpo di mercato dal potenziale enorme

L’analisi di Teotino non si ferma alle mere considerazioni tecniche, ma si concentra anche sul profilo del giocatore e sul suo percorso professionale. “Certamente è un giocatore di qualità, ha avuto delle stagioni fantastiche e altre rallentate da infortuni,” ha specificato. Queste parole mettono in luce il duplice aspetto della carriera di Nkunku: un talento innegabile, ma anche una storia di infortuni che ne hanno condizionato la continuità. A 27/28 anni (Nkunku compie gli anni a breve), il calciatore si trova nel pieno della sua maturità atletica, un fattore cruciale che ha probabilmente spinto il Milan a scommettere su di lui.

Il colpo di mercato orchestrato da Tare ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un reparto avanzato già ricco di talenti, offrendo ad Allegri nuove soluzioni tattiche. L’inserimento di un giocatore del calibro di Nkunku potrebbe ridefinire le gerarchie offensive e creare una sana competizione interna che non può che giovare alla squadra.

In conclusione, il commento di Gianfranco Teotino sulla nuova freccia nell’arco del Diavolo è un mix di ottimismo e attenta valutazione. La Serie A rappresenta una nuova sfida per il francese, un campionato noto per la sua tattica e per la difficoltà di adattamento dei giocatori stranieri. Tuttavia, l’esperienza e la classe cristallina di Nkunku fanno ben sperare: “interessante vedere come si inserirà nel campionato di Serie A, in genere questo tipo di giocatori fanno molto bene“. Se le sue prestazioni confermeranno le aspettative, il Milan avrà piazzato un colpo da maestro che potrebbe fare la differenza nella lotta per i vertici del campionato e in Europa.