MN24 -Nkunku Milan, il nuovo acquisto rossonero è sbarcato a Linate – VIDEO

Nkunku Milan, il nuovo attaccante rossonero, arrivato dal Chelsea, è da pochi minuti sbarcato a Linate: domani le visite mediche

Milano accoglie il suo ottavo acquisto di una sessione di calciomercato estiva scoppiettante e ricca di colpi di scena. Le prime immagini italiane e milanesi ritraggono Christopher Nkunku, l’attaccante francese pronto a vestire la maglia rossonera. Un arrivo atteso, che segna un ulteriore tassello nella costruzione del nuovo Milan, affidato alla direzione sportiva di Igli Tare e alla guida tecnica di Massimiliano Allegri.

Come testimoniato da Milannews24, il talentuoso transalpino è atterrato all’aeroporto di Milano Linate in tarda serata, visibilmente sereno e carico per la sua nuova avventura. Dopo aver lasciato lo scalo milanese, Nkunku si è diretto all’Hotel Melià, dove trascorrerà la notte in attesa di una giornata ricca di impegni che lo vedrà protagonista assoluto. Le immagini del suo arrivo sono già diventate virali sui social, scatenando l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Visite mediche e firma: il futuro di Nkunku è rossonero

Nkunku è atterrato a Milano. Operazione con il Chelsea da 37 milioni più 5 di bonus. pic.twitter.com/jd5LDsBarg — Daniele Longo (@86_longo) August 28, 2025

La mattinata di Nkunku inizierà con le visite mediche di rito. Il calciatore si recherà alla Madonnina, un passaggio cruciale per ottenere l’idoneità sportiva necessaria a completare il trasferimento. Se, come si prevede, tutto andrà per il meglio, il francese si sposterà poi a Casa Milan, il quartier generale della società, per apporre la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club fino al 2030. Un investimento importante per il Milan, che sborserà circa 37 milioni di euro, una cifra a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus considerati difficilmente raggiungibili.

L’acquisto di Nkunku rappresenta una chiara dichiarazione di intenti da parte della società rossonera. La coppia Tare-Allegri sta lavorando instancabilmente per plasmare una squadra competitiva e ambiziosa, in grado di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’arrivo di un giocatore del calibro di Nkunku, noto per la sua duttilità tattica e le sue qualità tecniche, fornisce ad Allegri una nuova arma letale per l’attacco. Le voci di mercato, intanto, continuano a susseguirsi, e non è escluso che il Milan possa riservare ulteriori sorprese sia in entrata che in uscita nei prossimi giorni, rendendo questa sessione di calciomercato una delle più memorabili degli ultimi anni.