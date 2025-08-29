Nkunku Milan, le parole al miele di Maresca che saluta il francese! Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan è a un passo dal concludere l’acquisto di Christopher Nkunku, e le parole dell’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, non possono che far sognare i tifosi rossoneri. Durante la conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Premier League, il tecnico italiano ha speso parole al miele per il suo ormai ex calciatore, un profilo che ha lavorato con lui a Londra e che ora è pronto a sbarcare a Milano per poco più di 40 milioni di euro. Le dichiarazioni di Maresca sono un vero e proprio attestato di stima che conferma la bontà dell’operazione di mercato del Diavolo.

Le Parole al Miele del Tecnico del Chelsea

Enzo Maresca, un allenatore che conosce bene il calcio italiano, ha elogiato il talento e il carattere di Nkunku. “Christo è un professionista fantastico, si è allenato molto bene”, ha detto. “L’unico problema era la sua posizione con un giocatore come Palmer”. Il tecnico ha voluto sottolineare le qualità umane e professionali del calciatore, un aspetto non sempre facile da trovare nel mondo del calcio moderno.

Maresca ha poi concluso con un messaggio chiaro e diretto al Milan e ai suoi tifosi: “Possono aspettarsi cose fantastiche al Milan perché è un professionista e un giocatore fantastico”. Un’autentica investitura che fa capire quanto Maresca stimi il giocatore e quanto sia convinto che Nkunku possa fare la differenza in Serie A.

Un Colpo che Fa Impennare le Aspettative

Le parole del tecnico del Chelsea arrivano come una conferma per il Milan, che ha investito una somma considerevole per assicurarsi le prestazioni del calciatore francese. L’operazione, che si è conclusa in tempi rapidi, dimostra la volontà del club di rinforzare la squadra con un calciatore di altissimo livello. Con l’arrivo di Nkunku, l’attacco di Massimiliano Allegri, l’esperto e vincente allenatore del club, si arricchisce di un talento in grado di fare la differenza in ogni momento e in ogni competizione. La sua versatilità e il suo fiuto del gol saranno un’arma in più per il Diavolo nella lotta per il campionato e in Europa.