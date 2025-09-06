Nkunku Milan, il grande elogio per Rafael Leao: «Grande giocatore, spero di fare questa cosa con lui». Le ultimissime sui rossoneri

La sua presentazione alla stampa è stata un momento di grande attesa per i tifosi del Milan, e Christopher Nkunku ha risposto alle domande dei giornalisti con grande chiarezza, affrontando subito le aspettative sui suoi gol e il suo ruolo in campo.

Quando gli è stato chiesto quanti gol intende segnare, l’attaccante francese ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando l’importanza dell’adattamento. “Io devo adattarmi alla squadra e al campionato”, ha dichiarato, dimostrando un approccio pragmatico e concentrato sul processo di inserimento nel gruppo.

Nkunku ha poi affrontato il tema della coesistenza con Rafael Leão, uno dei punti chiave per l’attacco rossonero. “Io e Rafa abbiamo caratteristiche simili”, ha spiegato il francese, riconoscendo le doti del compagno di squadra. “Lui è un grande giocatore, so di cosa è capace, speriamo di poter fare bene insieme”. Le sue parole lasciano intendere una forte sintonia e la volontà di creare una coppia offensiva vincente, sfruttando le qualità di entrambi.

L’arrivo di Nkunku, uno degli acquisti più onerosi del Milan in questa sessione di mercato, ha creato grande entusiasmo. La sua capacità di agire in più zone del campo e la sua intesa con i compagni di reparto saranno fondamentali per le strategie di Massimiliano Allegri. Il nuovo attaccante ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo ruolo, puntando prima di tutto sull’adattamento e sulla collaborazione con Leão per portare il Milan al successo.