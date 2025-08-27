Nkunku Milan, bomba dall’Inghilterra! Presa di posizione del calciatore, ha comunicato questa cosa al club rossonero

Nkunku Milan, clamorosa bomba dall’Inghilterra: il calciatore disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di approdare a Milanello. Ultime

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sembra decisa a regalare a mister Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Santiago Gimenez, la ricerca di un’altra punta per completare l’attacco rossonero si fa serrata, e l’ultimo nome sul taccuino è di quelli che fanno sognare i tifosi: Christopher Nkunku. L’attaccante francese, in uscita dal Chelsea, è diventato l’obiettivo numero uno del club milanese, pronto a chiudere una trattativa che si preannuncia complessa ma non impossibile.

L’indiscrezione, rilanciata dal noto quotidiano britannico The Daily Telegraph, ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente rossonero. Secondo il giornale, il Milan non solo avrebbe messo gli occhi su Nkunku, ma sarebbe già a un passo dal trovare l’accordo con il giocatore. Il francese, infatti, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Milano e, pur di giocare con maggiore continuità, si sarebbe detto disposto ad accettare una riduzione del proprio ingaggio. Un segnale forte e chiaro della sua volontà di cambiare aria e, soprattutto, di rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa come quella milanista.

L’opportunità di una nuova avventura in un club prestigioso come il Milan, unita alla possibilità di essere un protagonista in vista del prossimo Mondiale, rendono l’opzione Italia estremamente allettante per il giocatore. Il suo desiderio di scendere in campo con regolarità per guadagnarsi un posto nella Nazionale francese è un fattore che il Milan intende sfruttare a proprio favore. La trattativa con il Chelsea è già avviata e si sta lavorando per trovare la formula giusta per il trasferimento. L’idea della dirigenza rossonera, in linea con le ultime operazioni di mercato, è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto.

La cifra richiesta dai Blues si aggirerebbe intorno ai 40-42 milioni di sterline, una somma importante che testimonia il valore e il talento di un attaccante versatile, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. La sua duttilità tattica, infatti, è una delle caratteristiche che più affascina mister Allegri, che vedrebbe in lui non solo un’alternativa a Gimenez ma anche un possibile partner d’attacco o un trequartista in grado di svariare e creare superiorità numerica. Con la sua rapidità, tecnica e capacità di finalizzazione, Nkunku potrebbe dare al Milan quella marcia in più per competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

Nonostante l’interesse di altri top club europei, il calciomercato Milan sembra in pole position per accaparrarsi il talento transalpino. La nuova dirigenza, con Tare in testa, sta dimostrando una grande determinazione nel voler costruire una squadra competitiva, in grado di tornare ai vertici del calcio italiano. L’eventuale arrivo di Nkunku sarebbe un segnale chiaro delle ambizioni del club e del desiderio di offrire a Massimiliano Allegri una rosa completa e di qualità, pronta a giocarsi ogni traguardo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa andrà in porto, ma una cosa è certa: i tifosi rossoneri possono sognare in grande.