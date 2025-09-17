Nkunku Milan, impatto devastante con il mondo rossonero: dopo il rigore conquistato ha un obiettivo preciso in testa. Le ultimissime notizie

Christopher Nkunku ha impiegato solo 52 secondi per lasciare il segno nella sua prima partita ufficiale con il Milan, conquistando un rigore che ha scatenato un’enorme discussione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’impatto del giocatore francese è stato fulmineo e ha mostrato subito il suo valore, nonostante l’episodio si sia concluso con una decisione arbitrale inspiegabile che ha negato un rigore netto.

L’arrivo di Nkunku dal Chelsea è stato uno degli acquisti più importanti del mercato rossonero, ma il suo percorso è stato tutt’altro che semplice. Il giocatore non ha avuto una preparazione estiva ottimale e ha dovuto lavorare duramente durante la sosta per recuperare la forma migliore. L’estate al Chelsea non è stata facile, con pochi allenamenti di squadra, e per questo motivo il giocatore avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per essere al 100%.

Nonostante la condizione fisica non perfetta, il suo impatto contro il Bologna è stato un segnale incoraggiante per il futuro. Nkunku ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza, e la sua capacità di creare occasioni in un tempo così breve fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Al momento, l’utilizzo di Nkunku a partita in corso sembra l’opzione più logica per l’allenatore Allegri, che ha bisogno di inserirlo gradualmente senza rischiare infortuni o cali di rendimento. Il francese si sta allenando con intensità per conquistare un posto da titolare, ma nel frattempo potrà essere una carta preziosa da giocare a gara in corso, per spaccare le partite e dare una scossa alla squadra. La sua rapidità, la sua tecnica e la sua capacità di saltare l’uomo sono qualità che il Milan potrà sfruttare al meglio, e il suo esordio è stato un assaggio del potenziale che potrà esprimere.