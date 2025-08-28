Nkunku Milan, il retroscena con Ibrahimovic ai tempi del PSG sta facendo impazzire i tifosi! Ai tempi successe che… Le ultimissime

Le trattative per portare Christopher Nkunku al Milan si fanno sempre più intense, e intanto emergono interessanti retroscena sulla carriera e la crescita del talentuoso attaccante francese. A svelarli è il giornalista Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, offrendo uno spaccato del percorso che ha trasformato Nkunku in uno dei giocatori più versatili e imprevedibili del panorama internazionale.

Le lezioni di Nagelsmann: l’ossessione per i dettagli

Uno dei momenti cruciali per la maturazione di Nkunku è stato il suo periodo al Lipsia sotto la guida di Julian Nagelsmann. Secondo Guidi, l’allenatore tedesco sottoponeva il giocatore a un vero e proprio “bombardamento” di analisi video, un metodo che mirava a correggere anche i più piccoli errori di posizionamento. Nkunku stesso ha ricordato quegli allenamenti meticolosi, definendoli una “vivisezione di ogni sua azione”. Questo lavoro maniacale sui dettagli ha permesso a Nkunku di sviluppare una comprensione del gioco superiore alla media, imparando a leggere gli spazi e a trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, un aspetto che oggi lo rende un’arma letale in ogni zona del campo.

L’incontro con Zlatan: la crescita attraverso la durezza

Un altro aneddoto significativo riguarda il rapporto tra Nkunku e Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Paris Saint-Germain. L’attaccante svedese, noto per il suo carattere esigente, non risparmiava nessuno, e Nkunku fu vittima delle sue sfuriate durante gli allenamenti. Guidi racconta un episodio in cui Zlatan si infuriò con Nkunku a causa di un suo errore che costò la vittoria in una partitella. Quella “sgridata” non fu solo una semplice reprimenda, ma una lezione di vita e di calcio che ha contribuito a forgiare il carattere del giovane francese. Le parole di Ibrahimovic gli furono di insegnamento, spingendolo a diventare un giocatore meno prevedibile e più abile a sfruttare gli errori degli avversari.

La combinazione di questi due “maestri”, uno tattico e l’altro caratteriale, ha plasmato il Nkunku che il Milan ora cerca con insistenza, una figura che si adatterebbe perfettamente alla filosofia di gioco di Massimiliano Allegri e alle strategie di mercato del DS Tare.