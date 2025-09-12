Nkunku Milan, Gabbia non si nasconde: «Sono rimasto impressionato nel vedere questa cosa di lui». Le ultimissime sui rossoneri

Nel corso dell’evento Premio Gentleman 2024/2025 a Milano, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha commentato la stagione del Milan, toccando diversi argomenti legati all’ambiente del club. Gabbia ha offerto il suo punto di vista, parlando dell’impatto dell’allenatore Massimiliano Allegri e della recente rivoluzione sul mercato.

In particolare, il difensore ha elogiato il neo-arrivato Christopher Nkunku, soffermandosi sulla qualità del suo acquisto e sul suo impatto positivo all’interno della squadra. “Onestamente sul suo ruolo non sono io che decido”, ha dichiarato, lasciando la decisione tattica all’allenatore. Ha poi aggiunto: “è stata brava la società a prendere un giocatore così, ce lo godremo in campo con le sue giocate, ma sono davvero contento e colpito dal suo atteggiamento fin qui”.

Queste parole di Gabbia sottolineano la soddisfazione e le aspettative che circondano Nkunku. L’atteggiamento professionale del francese, evidenziato dal difensore, è un segnale incoraggiante per il club e per i tifosi. La sua capacità di integrarsi rapidamente e di mostrare dedizione è un valore aggiunto che va oltre il semplice talento tecnico.

L’operato della dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sembra essere stato molto apprezzato anche all’interno dello spogliatoio. L’acquisto di un giocatore come Nkunku dimostra la volontà di costruire una squadra competitiva, in grado di raggiungere obiettivi importanti. Il fatto che un compagno di squadra, come Gabbia, ne sottolinei l’atteggiamento positivo è un ottimo indicatore della coesione e del morale all’interno del gruppo.