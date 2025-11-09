Nkunku Milan, il futuro del francese è già deciso? L’attaccante deve convincere… Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il deludente pareggio al Tardini contro il Parma non solo ha riacceso il dibattito sulla tenuta mentale del Milan, ma ha anche riportato al centro della discussione un problema cruciale: l’impatto di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea la scorsa estate con un investimento oneroso da oltre 40 milioni di euro, continua a generare più dubbi che certezze nell’ambiente rossonero.

Nkunku Non Convince: Incisività Assente nel Diavolo

L’analisi delle prestazioni del versatile attaccante è severa. Il suo contributo contro il Parma è stato ritenuto insufficiente: incisività nulla, pochi riferimenti utili in area, e una totale assenza nella capacità di cambiare il ritmo della manovra offensiva. A preoccupare è quel vizio di non essere abbastanza “cattivo” sotto porta e di non puntare mai la porta con la necessaria convinzione.

Il valore tecnico di Nkunku non è in discussione, ma il problema, come sottolineato, è molto più semplice e gravoso per le casse del Diavolo: non segna.

Il Paradosso Tattico di Allegri e Tare

Nonostante i numeri e le sensazioni del campo, sia il tecnico livornese Massimiliano Allegri, sia il nuovo direttore sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, continuano a ribadire che il francese, grazie alle sue qualità ibride, possa e debba agire come prima punta nel sistema di gioco.

Tuttavia, le prestazioni attuali raccontano una storia diametralmente opposta, evidenziando un paradosso che il Milannon può più permettersi: Il club ha investito pesantemente su un profilo poliedrico nella speranza di rilanciarlo, ma la squadra mostra un bisogno disperato di un numero 9 vero. Un centravanti puro che sappia prendersi le responsabilità e, soprattutto, che riesca a trasformare in gol la significativa mole di gioco prodotta dalla formazione di Allegri.

Il problema non è solo Nkunku, ma la scommessa che rappresenta, che al momento non sta ripagando. Con la stagione che avanza e gli obiettivi che pesano, i punti lasciati per strada sono un chiaro monito: senza un vero bomber, il margine d’errore si assottiglia pericolosamente per il Milan.