Nkunku Milan, il francese scalda i motori! Esordio in arrivo col Bologna, ecco come lo gestirà Allegri

Nkunku Milan, l’attaccante francese è pronto all’esordio contro il Bologna ma solo a gara in corso: ecco come lo gestirà Allegri

Nonostante il calciomercato estivo si sia chiuso da qualche settimana, il Milan di Massimiliano Allegri continua a essere sotto i riflettori, soprattutto per le scelte tattiche che il tecnico livornese sta prendendo in vista della prossima sfida di Serie A. In un’analisi approfondita che cita il Corriere della Sera, si parla dell’attesissima partita di domenica sera contro il Bologna a San Siro e delle probabili formazioni che il Milan schiererà in campo. L’attenzione è tutta rivolta all’attacco, reparto che, a causa di infortuni e impegni con le nazionali, ha subito un vero e proprio rimescolamento.

L’assenza più pesante sembra essere quella di Rafael Leao. La stella portoghese non ha ancora recuperato completamente dal problema muscolare al polpaccio, rimediato a metà agosto durante la partita di Coppa Italia contro il Bari. La sua non totale disponibilità obbligherà Allegri a ripensare l’assetto offensivo, e a fare affidamento su altri giocatori chiave. La mancanza di Leao, uno dei pilastri dell’attacco rossonero, sarà un banco di prova significativo per la capacità del Diavolo di adattarsi e trovare nuove soluzioni.

Il Milan dovrà quindi fare affidamento su un nuovo tandem d’attacco, composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori sono appena rientrati a Milanello dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Pulisic, l’ala americana che sta dimostrando di essere un acquisto azzeccato, ha impressionato servendo un assist decisivo nella partita contro la Corea del Sud. Gimenez, il centravanti messicano, ha invece confermato il suo istinto da bomber segnando una rete contro il Giappone. La loro condizione fisica e mentale, dopo i lunghi viaggi e le partite intense, sarà un fattore determinante per la prestazione del Milan contro il Bologna. La loro intesa in campo, ancora tutta da scoprire, potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa avversaria.

Un’altra figura che continua a far parlare di sé è Christopher Nkunku. L’attaccante francese, grande colpo di mercato estivo voluto dal nuovo DS Igli Tare, ha lavorato intensamente durante la pausa per le nazionali per ritrovare la forma migliore. Nonostante l’impegno, il Corriere della Sera riporta che Nkunku non ha ancora l’autonomia necessaria per giocare un’intera partita e che avrà nelle gambe non più di un tempo. Allegri ha quindi deciso di farlo partire dalla panchina, pronto a subentrare nel caso in cui la partita lo richieda. La gestione del suo minutaggio sarà cruciale per evitare ricadute e per permettergli di ritrovare la piena condizione fisica. L’attesa per il suo esordio da titolare è altissima tra i tifosi rossoneri. La sua capacità di incidere anche a gara in corso potrebbe essere l’arma segreta del Milan in caso di difficoltà.

Con l’assenza di Leao, il Milan si trova di fronte a una sfida interessante: dimostrare la profondità della rosa e la qualità dei suoi nuovi acquisti. Allegri e il DS Tare hanno lavorato per costruire una squadra versatile e in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. La partita contro il Bologna non sarà solo un test per i giocatori in campo, ma anche un’indicazione importante sulla direzione che il Milan intende prendere in questa stagione. I tifosi sono in attesa di vedere come si comporterà la squadra in un momento di necessità, e se i nuovi volti riusciranno a raccogliere l’eredità di un giocatore fondamentale come Leao.