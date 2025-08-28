Nkunku Milan, tutte le cifre e i dettagli dell’operazione chiusa con il Chelsea. Segui le ultimissime sui rossoneri

Milan è a un passo dal concludere un colpo di mercato che ha del clamoroso. Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per Christopher Nkunku è in fase avanzata, con il club rossonero e il Chelsea vicini a trovare un accordo economico. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, che porterebbe uno dei talenti più brillanti del calcio europeo alla corte di Massimiliano Allegri, l’esperto e vincente allenatore del club.

I Dettagli Economici del Colpo

Secondo le indiscrezioni, la cifra concordata tra le parti si aggira sui 38 milioni di euro, una somma importante che conferma le ambizioni del Diavolo. A questa cifra, si aggiungerebbero 5 milioni di euro in bonus, considerati “difficilmente raggiungibili”. Questa clausola dimostra una certa prudenza da parte della dirigenza, che ha voluto cautelarsi in vista di un eventuale rendimento non all’altezza delle aspettative. Tuttavia, l’operazione nel complesso è un investimento di spessore, che testimonia la volontà del club di tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Nkunku, il Giocatore che Fa Sognare

Christopher Nkunku, attaccante francese dal grande talento, è un calciatore versatile e imprevedibile. La sua capacità di giocare in più posizioni offensive lo rende un elemento prezioso per qualsiasi tecnico. La sua velocità, il suo dribbling e il suo fiuto del gol sono le armi che Nkunku porta con sé e che lo hanno reso uno dei profili più desiderati del mercato. Il suo arrivo al Milan darebbe una scossa all’intero reparto offensivo, aggiungendo una dose di qualità e imprevedibilità che è mancata in alcuni momenti della stagione passata.

L’operazione è un segnale forte lanciato ai rivali di campionato: il Diavolo è tornato a investire su giocatori di alto profilo. Con un attacco che ora può contare su talenti come Rafael Leão (l’esterno portoghese che incanta con le sue accelerazioni) e l’imminente arrivo di Nkunku, il Milan si candida a essere una delle squadre più temibili della prossima stagione. Il sogno di rivedere il club più titolato d’Italia ai vertici del calcio europeo non è più un miraggio.