Nkunku Milan, piovono conferme! Accordo già raggiunto col calciatore. Dalla Francia: questa l’offerta al Chelsea

Nkunku Milan, arrivano conferme sul nuovo obiettivo per l’attacco: accordo col calciatore, questa l’offerta al Chelsea

La dirigenza del Milan, con il neonominato direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando incessantemente per rinforzare il reparto offensivo. Dopo le recenti delusioni di mercato, la società rossonera ha virato su un nome che, secondo Sky Sport, ha già infiammato l’ambiente: Christopher Nkunku. L’attaccante francese, attualmente al Chelsea, sembra essere il nuovo obiettivo principale per l’attacco milanista, e le trattative sembrerebbero già a un punto avanzato.

Nkunku: L’affare che infiamma il calciomercato

Il nome di Christopher Nkunku è “esploso” in pochi minuti, scuotendo il calciomercato estivo e riscuotendo un ampio consenso tra addetti ai lavori e testate giornalistiche. Il calciomercato Milan, dopo il naufragio della trattativa per Conrad Harder e le difficoltà nell’operazione per Dusan Vlahovic, ha individuato nel talento del Chelsea il profilo ideale per rafforzare la propria linea d’attacco. La notizia, riportata da fonti autorevoli come Sky Sport, suggerisce che l’accordo tra il club rossonero e il giocatore sia già stato raggiunto.

I dettagli emersi parlano di un’intesa totale sui termini del contratto tra il giocatore e la società di Via Aldo Rossi. Ciò spiana la strada alla parte più delicata della trattativa: quella con il Chelsea. Il club inglese, che ha investito una cifra ingente per il cartellino del giocatore, non ha ancora espresso una posizione ufficiale. Tuttavia, secondo i media francesi, il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro per convincere i Blues a lasciar partire il loro attaccante.

Le strategie di Tare e Allegri

L’arrivo di Tare come Direttore Sportivo e di Allegri in panchina ha segnato un cambio di rotta nella strategia di mercato del Milan. Nkunku, con la sua duttilità tattica e la capacità di ricoprire più ruoli in attacco, si inserisce perfettamente nella visione del nuovo tecnico. Allegri, infatti, è da sempre un estimatore di giocatori poliedrici e in grado di adattarsi a diversi moduli di gioco. La sua eventuale partnership con il nuovo attaccante rossonero potrebbe rivitalizzare il reparto offensivo e garantire al Milan la giusta quantità di gol e assist.

In attesa di capire le prossime mosse del Chelsea e di avere una conferma ufficiale dell’offerta, l’ambiente rossonero vive un’atmosfera di crescente eccitazione. L’operazione Nkunku rappresenta un segnale forte e chiaro delle ambizioni del Milan, intenzionato a tornare ai vertici del calcio europeo. La trattativa è destinata a tenere banco nei prossimi giorni, con i tifosi in attesa di un annuncio che potrebbe cambiare le sorti della stagione.