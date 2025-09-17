Nkunku Milan, Allegri lo lancia titolare contro l’Udinese? Spifferi da Milanello, il livornese è fortemente tentato

Nkunku Milan, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, è tentato di lanciare dal primo minuto l’attaccante francese ex Chelsea

La stagione calcistica del Milan si arricchisce di una nuova, affascinante prospettiva. L’arrivo di Christopher Nkunku, attaccante francese dal passato glorioso e un presente da reinventare, ha immediatamente acceso i riflettori. Non solo per le sue indiscusse qualità tecniche, ma anche per le incredibili somiglianze che lo legano a un altro, fondamentale, interprete rossonero: Christian Pulisic. Entrambi portano il nome Christopher (nella sua versione inglese e francese, Chris), hanno un’altezza identica di 177 centimetri e, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport in un recente articolo, condividono un percorso di carriera che definire parallelo sarebbe riduttivo.

Un cammino identico, dalla Germania al Chelsea

Il parallelismo tra i due calciatori è un vero e proprio specchio. Sia Nkunku che Pulisic hanno lasciato le loro nazioni d’origine in giovane età per cercare fortuna in Germania. Pulisic è emerso come un talento purissimo tra le fila del Borussia Dortmund, mentre Nkunku ha raggiunto l’apice della sua carriera al RB Lipsia, incantando l’intera Bundesliga con la sua versatilità e il suo fiuto del gol. Il destino li ha poi portati entrambi al Chelsea, uno dei club più ricchi e ambiziosi d’Inghilterra. Curiosamente, la cifra del loro trasferimento è stata quasi identica: 65 milioni di euro.

Tuttavia, il sogno londinese si è trasformato in un’esperienza agrodolce per entrambi. Tra alti e bassi, prestazioni altalenanti e infortuni che ne hanno frenato la crescita, la loro carriera ha raggiunto un momento di stallo. È qui che entra in gioco il Milan. Il club rossonero ha riconosciuto in loro un potenziale inespresso e ha deciso di scommettere su di loro, acquistandoli a un prezzo notevolmente inferiore a quello pagato dal Chelsea. Pulisic ha già dimostrato di aver ritrovato sé stesso a Milano, rivitalizzando la sua carriera e diventando un pilastro dell’attacco. L’auspicio di tutti i tifosi, e non solo, è che Nkunku possa fare lo stesso, ripercorrendo le orme del suo “gemello” americano.

Il ruolo di Allegri e il possibile futuro in campo

La speranza di vedere i due Chris insieme in campo fin dal primo minuto è alta. Contro il Bologna, pur partendo dalla panchina, hanno avuto modo di dimostrare il loro potenziale in pochi minuti. L’impatto di Nkunku in particolare è stato devastante: meno di un minuto per guadagnare un calcio di rigore, poi inspiegabilmente annullati dal VAR. Nonostante la condizione fisica non ancora ottimale, il francese ha mostrato una presenza costante e una tecnica sopraffina. È per questo motivo che Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, potrebbe decidere di schierarli insieme già nella prossima sfida contro l’Udinese. Con l’infortunio di Rafael Leao e la crisi di Santiago Gimenez, la coppia Pulisic-Nkunku potrebbe rappresentare un’opzione tattica intrigante, un attacco senza veri punti di riferimento, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria.

In un futuro non troppo lontano, con il ritorno di Leao, le possibilità offensive del Milan potrebbero diventare ancora più interessanti, aprendo la strada a schemi come il 3-4-3 o il 3-4-1-2. Ma per ora, l’attenzione è tutta su Nkunku. Il suo arrivo a Milano non è solo l’acquisto di un calciatore di talento, ma un messaggio di fiducia in una rinascita. Sarà l’ennesima prova che a volte, per ritrovarsi, bisogna fare un passo indietro, e che il Milan è il posto giusto per tornare a splendere.