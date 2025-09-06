Nkunku Milan, dove giocherà il nuovo acquisto? Ci sono due opzioni, Allegri sta pensando a… Le ultimissime sui rossoneri

Nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, Christopher Nkunku ha affrontato il tema del suo ruolo ideale, affermando chiaramente: “Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l’ora di giocare”. La palla passa ora a Massimiliano Allegri, che dovrà studiare il modo migliore per integrare il versatile attaccante nel suo scacchiere tattico.

Le analisi sulla posizione di Nkunku si concentrano principalmente su due ipotesi “plausibili” e due mosse “a sorpresa”.

Le due ipotesi più probabili

La prima e più probabile ipotesi lo vede impiegato nel 3-5-2, modulo che il Milan ha utilizzato in tutte le gare ufficiali finora disputate. Nkunku andrebbe a formare una delle coppie d’attacco, al pari di Leão, Pulisic e Gimenez. Sebbene la posizione di punta e seconda punta siano rispettivamente la quarta e la terza in cui ha giocato di più in carriera, è probabile che Allegri lo utilizzi a supporto di uno tra Leão e Gimenez. Tuttavia, la sua capacità di agire da centravanti può fornire al tecnico una soluzione aggiuntiva e imprevedibile.

Le due mosse a “sorpresa”

Con il progredire della stagione, o in base all’avversario, Allegri potrebbe sperimentare posizioni diverse per Nkunku. La prima mossa “a sorpresa” lo vedrebbe come uno dei due trequartisti in un ipotetico 3-4-2-1. Questo ruolo è il suo preferito e quello in cui ha giocato più spesso in carriera, e potrebbe diventare una variazione tattica nel corso del campionato. Un’altra posizione, sebbene meno probabile per l’attuale rosa del Milan, è quella di mezzala offensiva. Sebbene sia il secondo ruolo più frequente nella sua carriera, la forte concorrenza nel centrocampo milanista rende questa opzione meno praticabile, almeno per il momento.