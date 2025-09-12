Nkunku Milan, Allegri stila il programma per il francese! Lavori a Milanello con un obiettivo preciso. Ecco quale

Nkunku Milan, Massimiliano Allegri vuole avere il francese presto al top della condizione: stilato il programma da seguire a Milanello

Dopo i test fisici della scorsa settimana, lo staff di Massimiliano Allegri ha messo a punto un piano di allenamento personalizzato per Christopher Nkunku con l’obiettivo di riportarlo al massimo della forma. Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il neo direttore sportivo Igli Tare sono pienamente convinti del potenziale del francese e vogliono averlo al più presto a completa disposizione. Il programma non prevede sedute supplementari rispetto agli altri giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali, ma si concentra su carichi di lavoro su misura, sia sul campo che in palestra.

Un programma ad hoc per tornare a dominare

L’obiettivo primario di questo piano di recupero è quello di aumentare la potenza muscolare di Nkunku senza appesantirlo, permettendogli così di integrarsi il prima possibile con la squadra e di diventare un elemento chiave nell’undici titolare. Nkunku sta affrontando questo percorso con silenzio e dedizione, dimostrando una grandissima voglia di tornare a calcare i campi di gioco e di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Milan di Allegri. A quasi un anno dal prossimo Mondiale, il giocatore sa bene che questa è un’opportunità cruciale non solo per riconquistare la maglia della Nazionale francese, ma anche per ritrovare la fiducia e la continuità che lo hanno reso uno dei talenti più desiderati d’Europa.

La determinazione di Nkunku e il titolo de La Gazzetta dello Sport

Il suo impegno è tale che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe sottoponendo a “lavori forzati per essere da Milan“. Questa frase sottolinea l’estrema determinazione di Nkunku a raggiungere il suo obiettivo: essere pronto per la sfida con il Milan. La notizia evidenzia l’intensità e la serietà con cui il giocatore sta affrontando ogni singola sessione di allenamento, dimostrando una professionalità esemplare. Il lavoro individuale sul campo, focalizzato su esercizi specifici per la velocità e la reattività, si combina con un programma in palestra volto al rafforzamento muscolare, il tutto sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico rossonero.

Il futuro di Nkunku e il ruolo nel Milan di Allegri

Il ritorno di Nkunku in forma smagliante è visto come un tassello fondamentale per il futuro del Milan. La sua versatilità e la sua capacità di giocare in diverse posizioni offensive (trequartista, seconda punta o ala) offrono a Massimiliano Allegri diverse soluzioni tattiche. L’intesa che si creerà con i compagni di squadra, in particolare con gli altri attaccanti, sarà decisiva per il successo della squadra. Il Milan, con Allegri in panchina e Tare alla direzione sportiva, punta a tornare ai massimi livelli in Italia e il contributo di un giocatore del calibro di Christopher Nkunku è considerato indispensabile. I tifosi rossoneri attendono con ansia il suo rientro, convinti che possa fare la differenza e diventare il nuovo idolo di San Siro.