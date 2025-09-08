Nkunku Milan, Allegri studia la posizione in campo del francese! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan ha un nuovo, affascinante rompicapo tattico da risolvere, e il suo nome è Christopher Nkunku. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio al neo-acquisto rossonero, titolando: “Nkunku, istruzioni per l’uso. Punta, ala o dieci, con lui Max studia un Milan a più facce“. Un’indicazione chiara di come la versatilità del talentuoso attaccante francese, arrivato dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato, stia stuzzicando la fantasia del tecnico Massimiliano Allegri.

Il fatto che Nkunku non sia stato convocato dalla nazionale francese gli ha permesso di rimanere a Milanello e di svolgere una prima, fondamentale, settimana di allenamenti agli ordini di Allegri. Le prime impressioni sono state più che positive: il mister, noto per la sua intelligenza tattica e la capacità di plasmare i giocatori, è rimasto colpito dalla qualità e dall’adattabilità dell’ex Chelsea. Con lui, il Diavolo potrà cambiare pelle a seconda dell’avversario e delle necessità della partita.

Tra le opzioni tattiche che i rossoneri stanno studiando, la principale prevede l’impiego di Nkunku come seconda puntanel modulo 3-5-2, al fianco di un’altra punta più fisica. Ma non è l’unica via: i tifosi sognano già un tridente d’attacco devastante, con Nkunku e l’americano Christian Pulisic – ala rapida e tecnica – ad agire alle spalle del devastante Rafael Leão.

Durante la sua presentazione ufficiale, lo stesso Nkunku ha dimostrato grande professionalità, non ponendo limiti al suo ruolo. “Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l’ora di giocare”, ha dichiarato il giocatore. Una frase che riassume la flessibilità e la fame di campo del nuovo acquisto, che si prepara a diventare un punto cardine del Milan di Allegri.