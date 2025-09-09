Connect with us

News

Nkunku Milan, Allegri ha un piano preciso: dialogo con il calciatore, il francese può interpretare tre diversi ruoli

Calciomercato News

Origi Milan, che fine ha fatto il belga? L'attaccante non cambia idea, comunicazione al club rossonero

News

MN24 - Nazionali Milan, in due rientrano a Milanello! Il programma completo dei prossimi giorni

Calciomercato News

Calciomercato Milan, retroscena Caprile! Le parole dell'agente non lasciano dubbi, clamorosa rivelazione sul portiere

News

Serbia Inghilterra 0-5: Pavlovic e compagni capitolano, zero minuti per Loftus-Cheek. Il resoconto del match

News

Nkunku Milan, Allegri ha un piano preciso: dialogo con il calciatore, il francese può interpretare tre diversi ruoli

Milan news 24

Published

14 ore ago

on

By

NKUNKU

Nkunku Milan, Massimiliano Allegri ha un piano preciso: il livornese può impiegare l’ex Chelsea in tre ruoli diversi

Il Milan è in un momento cruciale del proprio percorso, e il nome che risuona più forte nelle ultime ore è quello di Christopher Nkunku. L’arrivo del talentuoso attaccante francese, prelevato dal Chelsea, rappresenta un investimento significativo per il club rossonero: ben 37 milioni di euro più 5 di bonus. Un’operazione così onerosa per un club da sempre attento al bilancio come il Milan, è un segnale chiaro di quanto la società creda nel potenziale del giocatore.

L’obiettivo è uno solo: rivedere il Nkunku che ha incantato la Bundesliganella stagione 2021/2022. Con il Lipsia, il francese mise a segno ben venti reti, conquistando il quarto posto nella classifica marcatori e venendo nominato miglior giocatore del campionato tedesco l’anno precedente. Un exploit che sembrava il preludio di una carriera da top assoluto a livello mondiale. Tuttavia, il passaggio al Chelsea si è rivelato meno brillante del previsto. Una serie di problemi fisici e l’ascesa di un talento come Cole Palmer hanno limitato il suo impatto, portando a una parentesi fatta di più ombre che luci.

Nonostante queste difficoltà, Igli Tare e Giorgio Furlani, rispettivamente il nuovo direttore sportivo e l’amministratore delegato del Milan, sono convinti che il talento di Nkunku possa spostare gli equilibri in Serie A. La sua duttilità e le sue caratteristiche, infatti, lo rendono un profilo più simile a quello ammirato in Germania. L’acquisto non è visto come una semplice alternativa di lusso, ma come una mossa strategica per dare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, una risorsa in grado di fare la differenza a tutti i livelli. La società si aspetta che Nkunku giochi tanto e bene, ripagando la fiducia riposta in lui.

A tal proposito, Allegri si trova di fronte a una sfida tattica non indifferente. Nkunku predilige il ruolo di trequartista, una posizione che nel 3-5-2rossonero non è contemplata. L’allenatore ha ammesso, nel post-partita di Lecce, che la collocazione tattica del francese è ancora da definire. Tuttavia, i colloqui tra i due sono stati positivi. Allegri ha riscontrato nel giocatore una grande disponibilità e una notevole predisposizione al sacrificio e al lavoro quotidiano. D’altronde, la carriera di Nkunku è stata un continuo adattamento: dal ruolo di mezzala al Paris Saint-Germain, ha ricoperto con successo ogni ruolo d’attacco, come seconda puntaesterno offensivo e persino prima punta.

La versatilità di Nkunku rappresenta un’arma a doppio taglio per Allegri, che ora dovrà studiare a fondo il giocatore per trovare la soluzione tattica migliore per valorizzarlo al massimo. Il suo esordio è atteso con grande trepidazione, e si prevede che possa avvenire già nella ripresa del prossimo match contro il Bologna. Dopo tutto, sono passati solo tre anni dall’apice della sua carriera, non un’eternità. Il Milan e i suoi tifosi sperano che il suo arrivo segni l’inizio di una nuova era, un “ritorno al passato” che proietti il club verso un futuro di successi.

Fonte: Calciomercato.com.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.