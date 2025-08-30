Nkunku Milan, Allegri presenta il nuovo acquisto: parole al miele per lui e anche per… Ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il Lecce, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha spostato l’attenzione dal campo al futuro, parlando del nuovo, attesissimo, acquisto in arrivo. Il tecnico rossonero ha commentato l’imminente arrivo di Christopher Nkunku, un innesto che promette di rivoluzionare il reparto offensivo della squadra.

“Non so in che posizione utilizzarlo”, ha ammesso Allegri, un’affermazione che, pur potendo sembrare spiazzante, è in realtà un’ulteriore conferma della grande versatilità del giocatore. Nkunku è infatti un elemento capace di giocare in tutte le posizioni dell’attacco, dalla punta centrale all’ala, passando per il ruolo di trequartista. Questa flessibilità tattica offrirà ad Allegri nuove e imprevedibili soluzioni, consentendogli di adattare il modulo in base all’avversario e alle necessità della squadra.

L’allenatore rossonero non ha lesinato complimenti per il talento in arrivo: “Sicuramente è un giocatore di grande qualità: si aggiungerà ad un reparto molto forte”. Le sue parole sottolineano la consapevolezza di aver acquistato un calciatore di alto livello, un innesto di lusso che andrà a potenziare un reparto già ricco di talento. L’arrivo di Nkunku è un segnale forte del club, con il direttore sportivo Igli Tare che prosegue la sua opera di rafforzamento della rosa per renderla sempre più competitiva.

L’attesa per l’esordio di Nkunku è già alta tra i tifosi. Con questa vittoria e il morale ritrovato, il Milan si proietta verso il futuro con grande fiducia. L’arrivo di un giocatore del suo calibro, unito alle prestazioni positive come quella vista oggi, fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Nkunku rappresenta il volto di un Milan ambizioso, pronto a lottare per i massimi obiettivi.