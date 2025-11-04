Nkunku in difficoltà, sentite Marinozzi: «Dobbiamo capire una cosa, mi auguro non faccia come lui»

Nkunku sta affrontando momenti di difficoltà in maglia Milan, questo il pensiero di Andrea Marinozzi su DAZN

Andrea Marinozzi, nel corso di ‘Fuoriclasse’, trasmissione in onda su DAZN nel post partita di Milan-Roma, ha parlato di Cristopher Nkunku, tirando in ballo un ex calciatore del Milan, che ha vissuto un’esperienza di soli sei mesi in rossonero: ossia Joao Felix.

Entrambi ex giocatori del Chelsea, il timore del telecronista è che anche il francese possa vivere una parabola discendente come l’attaccante portoghese.

LE SUE PAROLE – «Oltre la posizione dobbiamo capire quale sarà il percorso di Nkunku. Lui gioca due stagioni da fuoriclasse nel Lipsia. Poi il rendimento cala, non è continuo. Si fa male ed esce dal giro di Maresca. Riuscirà ad avere la continuità di rendimento avuta in Germania? Sarà sempre altalenante? Oppure si perderà? L’anno scorso il Milan ha vissuto Joao Felix, un altro che ha vissuto una parabola discendente. Mi auguro che Nkunku non faccia lo stesso. Però ha quasi 28 anni e dobbiamo ancora capire il suo valore: ha fatto vedere cose scintillanti e cose altalenanti».