Connect with us

News

Nkunku flop: la Gazzetta lo boccia senza appello. Zero gol in oltre 4 ore di campionato. E per il derby Allegri ha già scelto

Calciomercato News

Mercato Milan, Santiago Gimenez porta l'attaccante a sorpresa a gennaio? C'è l'ok di Allegri, scenario assolutamente da non credere

News

Infortunati Milan, Allegri può sorridere: è successo ieri a Milanello, tabella di marcia già definita in vista del derby del 23 novembre

Calciomercato News

Theo Hernandez, nostalgia di Milano: la compagna Zoe Cristofoli ammette «Un giorno torneremo». Clamorosa suggestione per il futuro

Calciomercato News

Calciomercato Milan, decisione già presa: rimarrà in rossonero, firma attesa in primavera. Tutti i dettagli, Tare non ha dubbi

News

Nkunku flop: la Gazzetta lo boccia senza appello. Zero gol in oltre 4 ore di campionato. E per il derby Allegri ha già scelto

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Nkunku

Nkunku flop: ancora a secco in oltre 4 ore di campionato. Nel derby Allegri rimetterà in panchina il francese ripuntando su Pulisic titolare

L’estate aveva portato con sé grandi speranze: molti pensavano che Christopher Nkunku potesse risolvere gran parte dei problemi offensivi del Milan. Acquistato per una cifra significativa, 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea, il francese sta invece deludendo ogni sorta di aspettativa, riscontrando difficoltà maggiori di quanto previsto.

I numeri di un inizio difficile

I numeri parlano chiaro e documentano l’inizio complicato dell’attaccante in Serie A. Nkunku ha accumulato oltre quattro ore di gioco in campionato senza essere ancora riuscito a sbloccarsi. C’è da aggiungere che il francese, oltre a non ingranare nei meccanismi offensivi di Allegri, ha anche sprecato diverse ghiotte chance da gol, alimentando il malcontento.

La situazione è tale che La Gazzetta dello Sport ha dedicato un titolo esplicito questa mattina, definendo senza mezzi termini il suo rendimento come “Nkunku flop”.

Pulišić torna titolare per il Derby

La critica è legittima, considerando l’entità dell’investimento – un giocatore da oltre 40 milioni di euro complessivi – da cui ci si aspettava molto di più di un semplice gol in Coppa Italia contro il Lecce.

Il rendimento opaco di Nkunku ha portato a una decisione tattica forte in vista del prossimo impegno: Allegri ripunterà su Christian Pulišić già a partire dal cruciale derby contro l’Inter. L’americano, nonostante l’errore nell’ultima partita, è considerato più pronto e integrato per una sfida di tale importanza, mentre Nkunku dovrà lavorare duramente per scrollarsi di dosso l’etichetta di “flop” e dimostrare il suo valore.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.