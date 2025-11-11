Nkunku flop: la Gazzetta lo boccia senza appello. Zero gol in oltre 4 ore di campionato. E per il derby Allegri ha già scelto

Nkunku flop: ancora a secco in oltre 4 ore di campionato. Nel derby Allegri rimetterà in panchina il francese ripuntando su Pulisic titolare

L’estate aveva portato con sé grandi speranze: molti pensavano che Christopher Nkunku potesse risolvere gran parte dei problemi offensivi del Milan. Acquistato per una cifra significativa, 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea, il francese sta invece deludendo ogni sorta di aspettativa, riscontrando difficoltà maggiori di quanto previsto.

I numeri di un inizio difficile

I numeri parlano chiaro e documentano l’inizio complicato dell’attaccante in Serie A. Nkunku ha accumulato oltre quattro ore di gioco in campionato senza essere ancora riuscito a sbloccarsi. C’è da aggiungere che il francese, oltre a non ingranare nei meccanismi offensivi di Allegri, ha anche sprecato diverse ghiotte chance da gol, alimentando il malcontento.

La situazione è tale che La Gazzetta dello Sport ha dedicato un titolo esplicito questa mattina, definendo senza mezzi termini il suo rendimento come “Nkunku flop”.

Pulišić torna titolare per il Derby

La critica è legittima, considerando l’entità dell’investimento – un giocatore da oltre 40 milioni di euro complessivi – da cui ci si aspettava molto di più di un semplice gol in Coppa Italia contro il Lecce.

Il rendimento opaco di Nkunku ha portato a una decisione tattica forte in vista del prossimo impegno: Allegri ripunterà su Christian Pulišić già a partire dal cruciale derby contro l’Inter. L’americano, nonostante l’errore nell’ultima partita, è considerato più pronto e integrato per una sfida di tale importanza, mentre Nkunku dovrà lavorare duramente per scrollarsi di dosso l’etichetta di “flop” e dimostrare il suo valore.