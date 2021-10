Nino D’Angelo: «Per lo scudetto temo Milan e Inter»

Nino D’Angelo ha confessato di temere Milan e Inter per la corsa allo scudetto: ecco tutte le sue dichiarazioni

Nino D’Angelo, cantautore partenopeo e grande tifoso del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle chance scudetto dei partenopei in questa stagione, indicando in Milan e Inter le rivali principali.

«Corsa scudetto? Siamo quelli di prima con Anguissa in più. Sarebbe un regalo dal cielo, di Diego. Perché sì? «Perché la squadra è maturata e perché Lozano in qualsiasi altra squadra sarebbe titolare: abbiamo ottime alternative. Rivali? L’Inter, anche se si è indebolita. E il Milan ha un gioco che mi fa paura. Pioli è bravo e sottovalutato. La Juve è un passo indietro, CR7 si è portato via 25-30 gol».