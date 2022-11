Niente mondiale per Kimpembe: nessuna chance per Kalulu

Niente mondiale per Kimpembe: Didier Deschamps chiama Axel Disasi. Niente da fare per Kalulu: i dettagli

Come riportato dalla Nazionale francese, Kimpembe non è riuscito a smaltire in tempo dall’infortunio ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca in vista del Mondiale in Qatar.

Al suo posto, Didier Deschamps ha chiamato Axel Disasi, del Monaco. Niente da fare ancora una volta per Pierre Kalulu che rimane dunque a disposizione dell’under 21.