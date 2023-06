Nicolato: «Sono curioso di vedere di che livello siamo». Le parole del ct dell’Italia U21 alla vigilia della sfida contro la Francia

Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia. Ecco le parole del ct dell’Italia Under 21 (formazione in cui sono presenti i rossoneri Tonali e Colombo):

«Timori non ne ho. So che faremo del nostro meglio, le idee le abbiamo molto chiare sia noi che i giocatori, ci siamo concentrati su quelle cose che riteniamo di poter fare un po’ meglio, ci abbiamo lavorato nei limiti del tempo che abbiamo, che non è tanto, cercando di compensare il fatto che con molti non ci vediamo da tantissimo tempo. Sono abbastanza sereno perché ho visto lavorare la squadra molto bene, e le incognite che si hanno sono quelle che ogni allenatore e squadra hanno prima di iniziare una compagine di alto livello. Sono curioso di vedere al debutto contro la Francia di che pasta siamo fatti e di che livello siamo».