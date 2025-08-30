Nicolas Jackson, clamoroso aggiornamento sul futuro dell’attaccante accostato anche al Milan: il Chelsea spiazza il Bayer Monaco

Nicolas Jackson, il Chelsea, dopo l’infortunio di Delap, ha bloccato ad un passo dal traguardo il trasferimento della punta al Bayer Monaco

Il calciomercato si conferma una fonte inesauribile di sorprese e colpi di scena, e l’ultima giornata non ha fatto eccezione. Una delle trattative più calde, che sembrava ormai definita, è clamorosamente saltata a un passo dalla firma. Stiamo parlando del trasferimento di Nicolas Jackson dal Chelsea al Bayern Monaco, un’operazione che ha visto un’inattesa retromarcia da parte del club londinese.

La Trattativa Salta per un Imprevisto Infortunio

Come riportato dall’autorevole giornalista di The Athletic, David Ornstein, la notizia ha scosso il mondo del calcio: Jackson era già in Germania per le visite mediche, con l’accordo tra i club formalmente raggiunto. La base era un prestito secco, con il club bavarese che si sarebbe fatto carico dell’intero ingaggio del talentuoso attaccante, classe 2001. Tutto sembrava procedere secondo i piani, con il giocatore pronto a iniziare la sua nuova avventura in Bundesliga, ma il destino ha giocato un tiro mancino.

A cambiare le carte in tavola è stato l’infortunio di un altro attaccante del Chelsea, Liam Delap. Questo contrattempo ha costretto il club a una rapida retromarcia. Con un uomo in meno nel reparto offensivo, la dirigenza e il tecnico Enzo Maresca hanno preso una decisione drastica e immediata: bloccare la partenza di Jackson. Il giocatore è stato richiamato a Londra con la massima urgenza, lasciando il Bayern Monaco incredulo.

Una Beffa per il Bayern e un Futuro Incertezza per Jackson

La situazione è stata una vera e propria beffa atroce per il Bayern Monaco. La squadra tedesca si ritrova a poche ore dalla fine del mercato senza il centravanti desiderato, che era stato accostato anche al calciomercato Milan. I tifosi bavaresi, così come la dirigenza, sono rimasti delusi da questa mossa a sorpresa del Chelsea.

Questo episodio ha innescato un effetto domino che ha bloccato uno dei trasferimenti più attesi di questa sessione. Il futuro di Nicolas Jackson, contro ogni previsione e dopo essere stato a un passo dal cambiare squadra, sarà ancora al Chelsea, almeno fino alla sessione di gennaio. Resta da vedere come si evolverà la situazione, e se il giocatore potrà trovare lo spazio necessario con il tecnico Enzo Maresca.

L’accaduto dimostra ancora una volta quanto il calciomercato sia imprevedibile e suscettibile a cambiamenti repentini. Anche quando tutto sembra scritto, un piccolo dettaglio, come un infortunio inaspettato, può ribaltare completamente le sorti di una trattativa. Non resta che attendere le prossime mosse dei club e dei giocatori coinvolti. Nel frattempo, in Italia, il Milan con il nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Allegri continua a monitorare la situazione, alla ricerca di opportunità sul mercato.