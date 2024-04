Nicola elogia l’ex Milan: «Niang è arrivato con personalità e spirito». Le parole del tecnico dell’Empoli dopo la vittoria con il Torino

Davide Nicola ha elogiato Mbaye Niang ai microfoni di Sky Sport dopo Empoli Torino. Ecco le sue parole sull’ex Milan:

PAROLE – «Mbaye intanto è arrivato con personalità e spirito, all’interno del gruppo, sa benissimo che deve fidarsi per come sta gestendo, arrivava da una situazione non facile. Credo si sia dato la zappa da solo, subentrando sta dimostrando di essere determinante. Lunedì parleremo con lui e vedremo. Scherzi a parte, quando i giocatori entrano e fanno la differenza è solitamente merito del mister, ma io non sono d’accordo. Ci sono 17-18 giocatori che stanno giocando tanto, avevamo cinque giorni per recuperare dopo l’Inter, qualcuno per cultura sta facendo il Ramadan e non è facile. Cerchiamo di dare spazio a tutti, alle volte non si riesce a cambiare con i subentranti»