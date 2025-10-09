Nesta si esprime sulla nuova dirigenza del Milan e sulla scelta di Massimiliano Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dalle dichiarazioni rilasciate al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore e leggenda del club, Alessandro Nesta, ha espresso un’analisi lucida e per certi versi critica sul Milan attuale, pur apprezzandone l’attuale direzione sportiva.

Dopo aver rievocato i gloriosi anni della sua carriera e aver elogiato l’impatto di figure storiche come Carlo Ancelotti (il leggendario tecnico) e Silvio Berlusconi (lo storico presidente), Nesta ha rivolto la sua attenzione al Diavolo che, oggi, è tornato a lottare per le posizioni di vertice della Serie A.

Il Giudizio sulla Nuova Dirigenza e il Ruolo di Tare

Nesta (l’ex difensore rossonero) si è detto soddisfatto del nuovo assetto dirigenziale, in particolare dopo l’uscita di scena di Paolo Maldini. Ha espresso parole di apprezzamento per l’inserimento di Igli Tare, l’esperto dirigente albanese e nuovo DS del Milan.

“A me piace adesso questa parte di Milan. È arrivato Tare che è un direttore che ha esperienza, che è messo a posto,” ha affermato l’ex centrale. Il suo giudizio, pur bilanciato, sottolinea una ritrovata chiarezza gestionale: “Diciamo che dopo l’uscita di Maldini e dell’entrata di Tare in mezzo lì, a me il Milan mi è piaciuta la gestione.”

Il nuovo corso rossonero, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per imporre il suo pragmatismo vincente, sembra dunque aver convinto un osservatore esigente come Nesta.

L’Identità Storica e il Ritorno di Maldini: Un Amore Indissolubile

Nonostante l’approvazione per la gestione sportiva che vede Tare e Allegri in prima linea, Nesta ha lanciato un monito: la necessità di non perdere l’identità del club. “Si era persa l’identità, non vedevo più niente. Peccato perché il Milan ha un’identità forte, una storia troppo forte per essere messa lì nel magazzino e non ascoltata.”

Infine, l’ex capitano si è lasciato andare a una previsione sentita sull’amico e compagno di tante battaglie, Paolo Maldini. Pur riconoscendo che la vita e le proprietà fanno scelte diverse, Nesta crede fermamente nel legame viscerale: “Per me lui è fatto per stare al Milan, il Milan è fatto per stare con lui. Credo che prima o poi l’amore ritornerà.”

Il Diavolo di oggi, pur competitivo e pienamente in lotta per lo Scudetto grazie al lavoro di Allegri e Tare, è chiamato a un compito duplice: vincere nel presente, ma anche onorare la sua storia nel futuro.