Nesta, l'ex Milan può tornare in Serie A! Contatti con la Fiorentina, può spuntarla per un motivo. La situazione

Baresi, la celebrazione di Tuttosport: «Viva la vita». L'ex capitano in lotta contro il nodulo polmonare, messaggi di affetto da Maldini e Galli

Assemblea Milan, oggi la convocazione in una giornata storica per il club rossonero sul fronte San Siro. Cosa sta per succedere

Ibrahimovic si allena con la Prima squadra: Allegri chiama il figlio di Zlatan a Milanello. E per il futuro c'è un piano preciso

Vendita San Siro: oggi è il giorno storico del rogito. Lo stadio passa a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Attesa per l'annuncio ufficiale

Nesta

Nesta, l’ex difensore del Milan e attuale allenatore, potrebbe spuntarla nella corsa alla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Pioli

La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per la panchina, e tra i nomi presi in considerazione per il ruolo di allenatore figura anche quello di Alessandro Nesta, grande ex difensore del Milan.

Secondo quanto emerso, l’ex rossonero sarebbe «pronto ad accettare un contratto a breve termine», valido fino al prossimo giugno, con l’aggiunta di un’opzione per il prolungamento.

A giocare un ruolo fondamentale in questa possibile trattativa è l’ottimo legame che intercorre tra Nesta e il direttore tecnico Roberto Goretti. I due, infatti, hanno già avuto modo di lavorare insieme sia alla Reggiana che al Perugia, un fattore che potrebbe facilitare un accordo rapido e una rapida integrazione in viola. Lo riporta Nicolò Schira.

