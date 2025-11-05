Nesta, l’ex Milan può tornare in Serie A! Contatti con la Fiorentina, può spuntarla per un motivo. La situazione

Nesta, l’ex difensore del Milan e attuale allenatore, potrebbe spuntarla nella corsa alla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Pioli

La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per la panchina, e tra i nomi presi in considerazione per il ruolo di allenatore figura anche quello di Alessandro Nesta, grande ex difensore del Milan.

Secondo quanto emerso, l’ex rossonero sarebbe «pronto ad accettare un contratto a breve termine», valido fino al prossimo giugno, con l’aggiunta di un’opzione per il prolungamento.

A giocare un ruolo fondamentale in questa possibile trattativa è l’ottimo legame che intercorre tra Nesta e il direttore tecnico Roberto Goretti. I due, infatti, hanno già avuto modo di lavorare insieme sia alla Reggiana che al Perugia, un fattore che potrebbe facilitare un accordo rapido e una rapida integrazione in viola. Lo riporta Nicolò Schira.