Nesta su De Ketelaere: «Ora è perso, ma a fine anno dovrà resettarsi». Le parole dell’ex calciatore rossonero sul trequartista belga

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore e leggenda del Milan:

«A fine anno dovrà resettarsi: ora è in un tunnel, appesantito, perso, in difficoltà. Vada in vacanza e poi vediamo»